Surpriza URIASA: cel mai neasteptat lume de pe lista de achizitii a Stelei! Cine e jucatorul pe care MM i l-a propus lui Becali

Stelistii au inceput cautarile pentru campania de achizitii din vara!

Ultimul nume aparut pe lista liderului din liga 1 e un pusti din B! Radu Motreanu de la ASU Poli Timisoara este fotbalistul dorit de Steaua. Fundasul central n-are inca 20 de ani, dar e un om important la clubul suporterilor Timisoarei. Motreanu mai are contract cu ASU doar pana in vara, cand ar trebui sa revina la ACS Poli Timisoara, de care mai e legat inca doi ani. Steaua are de gand sa faca o oferta intre 100 000 si 200 000 de euro pentru Motreanu, scrie liga2.ro.

"Lucram, ne interesam. Imi place un jucator de la ASU Poli. Sper sa putem sa-l luam, sa vedem cat cer pe el", a spus directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, dupa derby-ul suspendat UTA - ASU Poli, de marti.