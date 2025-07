Echipa pregătită de Patrick Vieira și patronată de Dan Șucu, Genoa, a încheiat stagiunea precedentă pe locul 13 în Serie A cu 43 de puncte, după 38 de etape disputate.



Dan Șucu a mers în cantonamentul lui Genoa și a făcut un anunț: ”Rămâne cu noi 10 ani”



Patron și la Rapid în Superliga României, Dan Șucu a mers în cantonamentul lui Genoa și a ținut un discurs în care și-a manifestat recunoștința și față de suporterii clubului, care au străbătut drumul ca să fie alături de jucători în cantonament.



Pe deasupra, Șucu a explicat și că spiritul de echipă este cel mai important la un club de fotbal și a mai dezvăluit că Patrick Vieira o să rămână mult timp la Genoa.



”În primul rând, vreau să-i mulțumesc din nou stațiunii Moena pentru modul în care ne-a găzduit. Întreaga echipă s-a simțit minunat. Mulțumim și fanilor. Faptul că și-au combinat vacanța cu urmărirea echipei în cantonament nu e doar frumos, e superb. Energia voastră permite existența clubului. Fără ea, clubul nu ar exista.



Nu vreau să vorbesc despre sport, dar cel mai important lucru într-un cantonament este spiritul de echipă. Facem lucrurile împreună, nu doar eu. Obiectivul este să fim mai buni decât anul trecut? Asta e simplu, dar cel mai greu lucru din lume este să faci lucrurile simple.



Primul lucru simplu e că antrenorul ne-a spus că va rămâne cu noi 10 ani, asta mi-a spus Ottolini (n.r. Marco Ottolini, directorul sportiv). Sezonul trecut am avut o echipă puternică, care a jucat bine chiar și atunci când am pierdut, și am fost mereu mândru. În fiecare zi, echipa se apropie tot mai mult de ideile antrenorului și ale directorului Ottolini. În aceste condiții, nu putem decât să avem rezultate bune”, a spus Șucu la Buon Calcio a Tutti.