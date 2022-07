Ionuț Rada, fotbalistul care a evoluat în cariera sa la FCSB, Rapid, Universitatea Craiova și CFR Cluj, a vorbit în exclusivitate la PRO Arena, în cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport, despre problemele ardelenilor și ale fotbalului românesc.

„Într-adevăr, un rezultat neașteptat (n.r. - CFR Cluj - Pyunik (2-2/ 3-4 d.l.d.p). Chiar astăzi am avut o postare pe paginile mele și am spus ok, ținând cont de rezultatele negative de la echipa națională, acum eliminarea CFR-ului, înseamnă că acolo este doar o consecință la ce s-a întâmplat în ultimii ani. Echipe în insolvență, pentru ele este normal să supraevalueze jucătorii. Eu iau un jucător și îi dau 15.000 euro cu ideea că alt club nu-l ia, dar nu am bani să-i ofer.

Bineînțeles că Dan Petrescu a avut declarațiile așa cum îl știm, se agață de orice și încearcă să pregătească echipa și să îi motiveze. Acolo, din păcate, se întâmplă ceva. Antrenorul nu reușește să capaciteze mesajul. Îl știm pe Dan Petrescu, pleacă de la lucrurile de bază, disciplină, organizare, ori, lucrurile astea nu le-am mai văzut la CFR Cluj, au luat goluri în ultimele momente. Ceva se întâmplă acolo, ori antrenor, ori echipă sau tehnic”, au fost cuvintele lui Ionuț Rada.

CFR Cluj - Pyunik

„Pyunik este o echipă pe care clar noi toți am analizat-o și am spus că e mult sub CFR, dar, din păcate, ne aflăm din nou în fața unui rezultat care ne surprinde pe toți”, a spus fostul jucător al ardelenilor cu privire la eșecul dezastruos al CFR-ului din meciul cu Pyunik Erevan.

După eliminarea rușinoasă din dubla manșă cu armenii, trupa lui Dan Petrescu va juca în tururl doi preliminar al Conference League. CFR Cluj se va duela cu formația din Andorra, Inter Club d'Escalades.