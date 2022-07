Rapid București a încheiat pe trei în playout în stagiunea recent încheiată a campionatului românesc. În acest sezon, giuleștenii vor disputa trei partide de foc în primele trei etape, cu CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova.

Întrebat de CFR Cluj și dacă își dorește să treacă mai departe în Conference League, Cristi Săpunaru a oferit un răspuns nonșalant la adresa ardelenilor și a faptului că o campioană ar trebui să joace direct în Champions League.

„Da, aș vrea să meargă cât mai departe toate, fac cinste României. Nu știu care sunt șansele, mi se pare total absurd ca într-o competiție numită Champions League să nu joace o echipă care a câștigat campionatul în România. Echipele din est stau și joacă tururi preliminarii.

Dau exemplu de o echipă din est, Partizan, sau orice altă echipă ar fi calificată în Champions League ar aduce buget 15 milioane. O echipă pe doi care ar intra în Europa League ar aduce 6 milioane. Ar fi diferență, ar aduce buget. Dar, dacă noi trebuie să jucăm tururi preliminarii, asta e.

Ar trebui să ne putem speranțele mai mult în ce se întâmplă în România, noi transmitem campionate din toată lumea, ar trebui să investim mai mult aici.”, au fost cuvintele lui Săpunaru la interviul de 10.

CFR Cluj vs Rapid

După amicalele în care Rapid București nu a arătat prea bine (1-7 vs Slavia Praga, 0-2 vs LASK, 2-1 vs Cracovia, 2-3 vs St. Polten), giuleștenii vor face deplasarea în Ardeal pentru primul meci din noul sezon al Superligii, împotriva lui CFR Cluj.

Întrebat despre dezastrul din amicale și dacă se simte astfel presiune pentru partida din campionat, Săpunaru a oferit un răspuns nonșalant.

„Partidele amicale sunt paritde de verificare, în care vrei să veiz pe ce jucători te bazezi, tactic, nu sunt partide oficiale. Suntem la Rapid, se va simți întotdeauna presiune, indiferent de locul din clasament și cu cine joacă”, a mai spus căpitanul Rapidului.

Rapid, în această perioadă de mercato

Giuleștenii s-au mișcat bine în perioada de mercato. Tehnicianul Adrian Mutu va beneficia de prezențele noilor fotbaliști chiar de la meciul cu CFR. Andrei Ciobanu, Valentin Costache, Florin Ștefan, Paul Iacob și Damien Dussaut au fost transferați în vara aceasta la Rapid.