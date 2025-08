Unde a ajuns să joace fotbalistul care a plecat cu tam-tam de la FCSB, după ce Gigi Becali a declarat: ”E terminat de un an! Ce să facem cu el?”

Foto: Imago & Sportpictures

Momcilovic, titular în Liga 2 din Serbia



Sârbul evoluează din septembrie 2022 la Dubocica, echipă care abia s-a salvat de la retrogradarea în Liga 3 în stagiunea precedentă! Clubul a încheiat pe locul 11/16 în play-out-ul eșalonului secund din Serbia, după ce a înregistrat 41 de puncte în 37 de etape și s-a aflat la doar o lungime de ”zona fierbinte”.



Momcilovic e căpitanul lui Dubocica, iar de-a lungul celor trei ani a bifat 50 de apariții, conform informațiilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, a înscris de două ori și a pasat decisiv în două situații.



Gigi Becali: ”Ce să mai facem, mă, tată, cu Momcilovic?”



În urmă cu cinci ani, Gigi Becali explica faptul că accidentările l-au cruțat pe Momcilovic și că nu mai are nevoie de el, chiar dacă fundașul sârb își dorea să continue cu gruparea roș-albastră.



”Ce să mai facem, mă, tată, cu Momcilovic? El e terminat de un an, dar am zis să nu reziliez încă de atunci contractul cu el și l-am plătit în continuare. El a vrut să joace, dar accidentările l-au terminat. Nu am nimic cu el, dar nu mai are rost să ne încurcăm unul pe altul.



Peste o lună și ceva lui Momcilovic oricum îi expiră contractul cu noi. El este și în șomaj tenic, ce să mai fac cu el? Pentru ce să se mai chinuie pe aici? Vreau să îmi pun baza de acum pe jucătorii ăștia tineri”, spunea Gigi Becali la Pro Sport.



FK Bobiste, Dubocica, Javor-Matis, Pandurii, FCSB, Radnicki Nis, Zlatibot, Javor-Matis și Dubocica, din nou, sunt cluburile la care a fost legitimat Momcilovic de-a lungul carierei sale fotbalistice.