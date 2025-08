FCSB a retrogradat în Europa League după ce a fost eliminată de Shkendija în turul 2 preliminar UCL (0-1 și 1-2). De partea cealaltă, Drita, campioana din Kosovo, a fost învinsă în dublă manșă de FC Copenhaga, 0-2 și 0-1.

Zekirija Ramadani, antrenor Drita: "Am analizat meciul lui FCSB cu Dinamo. Vrem să le adâncim criza"



FCSB traversează o formă foarte slabă, cu patru eșecuri în ultimele patru meciuri oficiale. Zekirija Ramadani, antrenorul nord-macedonean de la Drita, speră ca echipa lui să adâncească și mai mult criza campioanei României.



"Orice echipă are perioade de criză. Acum vedem că FCSB trece prin asta, însă are un lot cu jucători experimentați, care știu cum să depășească acest moment. Sperăm totuși că nu noi vom fi echipa care o va ajuta pe FCSB să iasă din criză. Îmi doresc să jucăm cu dăruire, fără un respect excesiv fără ei și să le adâncim criza.



FCSB are o echipă cu multă calitate și vine dintr-un campionat mult mai valoros decât al nostru. Cu siguranță putem învăța ceva din dubla lor cu Shkendija. Am analizat ambele meciuri, precum și ultimul joc al lui FCSB din campionat, pierdut cu 3-4 (n.r - contra lui Dinamo)", a spus Zekirija Ramadani, citat de Koha.

Antrenorul kosovarilor le cere jucătorilor să ignore "eventualele provocări" de la București



Având în vedere incidentele precedente de la meciurile România - Kosovo, există posibilitatea ca scenele să se repete la duelul de joi dintre FCSB și Drita. Ramadani le cere însă jucătorilor săi să ignore eventuale scandări sau mesaje provocatoare.



"Pe noi ne motivează cel mai tare obiectivul pe care îl avem. Nu ne interesează ce va fi în tribune. Am vorbit cu jucătorii și le-am spus să nu răspundă eventualelor provocări care vor veni din partea suporterilor. Trebuie să fim inteligenți", a mai spus Ramadani.

Drita are 4 meciuri oficiale în acest sezon, toate în preliminariile Champions League. În primul tur a trecut de Differdange (Luxemburg) cu două victorii, 1-0 și 3-2, iar în turul 2 a fost eliminată de FC Copenhaga (0-2, 0-1).



"Am jucat cu FC Copenhaga, am pierdut, dar am câștigat multă experiență din punct de vedere tactic, fizic și psihologic. Duelurile cu formația daneză sunt de mare ajutor pentru ceea ce ne așteaptă cu FCSB", a încheiat antrenorul campioanei din Kosovo.

Zekirija Ramadani a preluat Drita în noiembrie 2023, iar în sezonul trecut a cucerit titlul de campion în Kosovo. Diferența față de a doua clasată FC Ballkani a fost de 12 puncte.