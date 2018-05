Guardiola are portar de Cartea Recordurilor! Reusita goalkeeper-ului lui City, omologata OFICIAL de Guinness Book

Brazilianul Ederson a castigat titlul in Premier League cu Manchester City, insa a obtinut si un premiu individual. Goalkeeper-ul sud-american a intrat in Cartea Recordurilor pentru cea mai lunga degajare din drop: 75,35 de metri.

Ederson s-a laudat cu premiul primit pe contul sau de Instagram.

More new ground broken at Manchester City this season...

Ederson now holds the Guinness World Record for the longest football (soccer) drop kick at 75.35 metres!#ManCity #MCFC

???? via IG @Ederson93 pic.twitter.com/1MbtSlKhNc