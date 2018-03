Un roman face parte din lotul clubului care vrea sa devina "Real Madrid al Italiei"

In Italia se pregateste un proiect care vrea sa ia fotbalul italian si european pe sus, cu Pippo Inzaghi pe banca si cu un patron american.

Venezia Calcio s-a infiintat in 1907 sub denumirea Venezia Football Club, dar in noul mileniu au inceput problemele financiare, cu mai multe intrari in faliment si reinfiintari (SSC Venezia - 2005, FBC Unione Venezia - 2009, Venezia FC - 2015). Clubul are culorile portocaliu-negru-verde (arancioneroverdi), pe stema apare celebrul grifon al orasului lagunar, iar Stadio "Pierluigi Penzo" este situat pe insula Sant'Elena, unde se poate ajunge doar cu barca sau vaporul.

Proprietarul clubului este Joseph "Joe" Tacopina, un celebru avocat italo-american, nascut la New York din parinti italieni. Intre 2011 si 2014, el s-a aflat in conducerea lui AS Roma, iar la finalul anului 2014 a incercat fara success sa preia pe Bologna FC. In octombrie 2015 a devenit actionarul majoritar al echipei din Venetia, iar un an mai tarziu a comasat si postul de presedinte al clubului.

Vor sa copieze modelul Real Madrid

Tacopina are planuri mari cu echipa sa de fotbal, despre care spune ca "va deveni un gigant al fotbalului italian, pentru ca vrem sa aducem expertiza americana de afaceri si sa cream un brand global. Toate marile orase europene au ceva in comun: au o echipa de fotbal puternica. Vrem sa ducem clubul in Serie A si in cupele europene, acolo unde ii este locul. Sa spunem ca 3% din fanii nostri vor fi din Italia si 97% din strainatate. La fel ca Real Madrid. Sunt cei mai buni din lume in acest domeniu, iar eu imi duc managerii la Madrid in fiecare an pentru a intelege cum lucreaza ei. Vrem sa construim un nou stadion langa aeroport, care sa aiba si hotel, un complex comercial, o sala de evenimente si un teatru. Sa vezi un meci de fotbal in Venetia va deveni un obiectiv turistic in sine. Impartim cheltuielile de constructie 50-50 cu primaria si noua arena va fi gata in 2020. Deja avem academii in China, Irlanda, SUA, Argentina si Peru. Nu e doar un club de fotbal, nu e doar un nume, e cel mai special loc din lume, cel mai frumos si exceptional oras din lume. Cand ai 30 de milioane de turisti care il viziteaza anual, e pacat sa nu profiti de oportunitate", dezvaluie Tacopina.

Inzaghi a preluat echipa din Lega Pro

Primul pas catre indeplinirea viziunii patronului a fost sa ii dea echipa pe mana lui Filippo Inzaghi, fostul mare atacant al lui Juventus, AC Milan si al nationalei Italiei. Pus pe liber de AC Milan, el a consimtit sa preia echipa, desi juca in Liga a 3-a, si reusit deja promovarea, inca din primul an, din Lega Pro in Serie B. In acest moment, Venezia ocupa locul 6 in liga secunda italiana, la 11 puncte de primul loc si la doar 6 puncte de locul al doilea. Daca nu va reusi sa prinda la finalul sezonului unul din primele doua pozitii in clasament, care asigura promovarea directa, Venezia va juca in barajul de accedere in Serie A, cu alte 5 echipe, printre care se vor afla alte cluburi cu traditie in fotbalul italian, precum Parma, Palermo, Bari sau Perugia. Din lotul echipei fac parte jucatori cu experienta in Serie A, printre care Maurizio Domizzi, Cristiano Del Grosso, Nicolas Frey, Agostino Garofalo, Simone Bentivoglio sau Alexandre Geijo.

Romanul Suciu e printre oamenii de baza ai echipei

In acest moment, in lotul Veneziei se gaseste si romanul Sergiu Suciu. El are 27 de ani, joaca pe postul de mijlocas central si s-a nascut la Satu Mare, dar timp de 5 ani a fost juniorul lui AC Torino. Ca senior, a jucat pentru AC Torino, Legnano, Gubbio, Juve Stabia, Crotone, Lecce, Cremonese, Pordenone, iar de anul trecut este se afla sub contract cu Venezia. Suciu a fost international in echipele de juniori si tineret ale Romaniei, dar, din vara lui 2011, are si cetatenie italiana. Unul dintre cei mai talentati juniori ai lui Torino din ultimii 15 ani, Suciu a avut ghinionul sa sufere mai multe accidentari grave la genunchi, cu afectarea ligamentelor incrucisate de la piciorul stang. Cota sa de piata este de 300.000 de euro. Suciu a jucat in acest sezon 20 de meciuri in tricoul Veneziei, dintre care 10 ca titular, fara sa marcheze vreun gol.