RAZBUNARE pentru arbitrajul Spaniei? Nationala de rugby poate fi EXCLUSA de la Mondial! Anunt OFICIAL

Romania s-a calificat cu scandal la Cupa Mondiala de Rugby din 2019.

Federatia Romana de Rugby asteapta clarificari in privinta eligibilitatii jucatorului de origine tongana Sione Faka'osilea pentru echipa nationala a Romaniei, dupa ce presa internationala a relatat ca jucatorul naturalizat recent ar fi jucat pentru echipa de rugby in sapte a statului Tonga, fapt care contravine regulamentelor.

FRR a trimis o adresa catre Rugby Europe si World Rugby, forurile continental, respectiv mondial al sportului cu balonul oval, pentru a clarifica aceasta situatie.

Faka'osilea a debutat pentru Romania in Rugby Europe Championship contra Rusiei, la Soci, in martie 2017. De atunci, el a jucat de 12 ori pentru ''stejari''.

Editia 2018 a Rugby Europe Championship a contat si ca turneu de calificare la Cupa Mondiala din 2019, din Japonia. Georgia obtinuse biletul pentru turneul din 2019 de la Cupa Mondiala anterioara, iar Romania s-a calificat dupa ce a ocupat locul al doilea in clasament, inaintea Spaniei si a Rusiei, in urma victoriei surprinzatoare si contestate obtinute de Belgia in fata Spaniei (18-10), meci arbitrat de un roman, Vlad Iordachescu.

Ocupanta locului al treilea, Spania, va intalni Portugalia intr-un prim baraj de calificare pentru CM 2019 (4 aprilie), invingatoarea urmand sa infrunte Samoa in dubla mansa pentru un loc la Cupa Mondiala de anul viitor.

Sione Faka'osilea joaca pe postul de centru la Stiinta Baia Mare, din 2014, fiind naturalizat dupa ce a jucat trei ani in campionatul Romaniei.

Faka'osilea a evoluat pentru Tonga in Pacific Cup Rugby 2013, avand si sapte meciuri disputate in Seven World Series, la turneul de la Gold Coast (Australia), sezonul 2012-2013, considerat un turneu oficial.

In cazul in care World Rugby va decide ca Faka'osilea nu era eligibil pentru nationala Romaniei, ''stejarii'' pot fi exclusi din preliminariile Cupei Mondiale 2019.

In alta ordine de idei, responsabilii Rugby Europe vor evoca din nou, joi, arbitrajul controversat al meciului Belgia - Spania (18-10), din preliminariile Cupei Mondiale 2019, de al carui rezultat a profitat Romania, calificata la turneul de anul viitor in detrimentul spaniolilor, a anuntat instanta continentala a sportului cu balonul oval.

La finalul unei reuniuni desfasurate luni si care a urmat celei de vineri a comisiei de selectie a arbitrilor, "membrii board-ului au cerut, in unanimitate, elemente suplimentare (in special cele transmise catre World Rugby chiar inaintea reuniunii), pentru a putea lua o decizie corespunzatoare. O noua reuniuni este prevazuta joi dupa-amiaza", a precizat intr-un comunicat Rugby Europe, al carei presedinte este romanul Octavian Morariu.

