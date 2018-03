A inceput RAZBOIUL pentru cel mai mare Mondial din istorie! Dosarul de 193 de pagini facut pentru a opri alianta SUA - Canada - Mexic

Problemele din cele 3 tari au fost subliniate in raportul trimis catre FIFA.

Federatia de Fotbal din Maroc si-a lansat oficial candidatura pentru Campionatul Mondial din 2026! Este a doua candidatura oficiala dupa cea facuta la comun de SUA, Mexic si Canada. Campionatul Mondial din 2026 va fi primul din istorie ce va avea 48 de echipe.

Marocanii au trimis un dosar de 193 de pagini in careu au subliniat cateva probleme majore existente, mai ales, in SUA si Mexic. Africanii au mentionat politica legata de disponibilitatea armelor de foc din cele 2 tari, in SUA existand o dezbatere uriasa pe acest subiect in urma tragediilor din ultimii ani.

"Rata crimelor este exceptional de mica (3% la 100.000 de oameni), acest lucru intamplandu-se datorita circulatiei scazute a armelor de foc, lucru reflectat in studiul United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) ce a aratatca Maroc este una dintre cele mai bune tari din lume din acest punct de vedere, la acelasi nivel cu Danemarca si Japonia" au scris marocanii in raport conform BBC.

Spre deosebire de Maroc, Mexic are o rata a crimelor de 21% la 100.000 de locuitori, SUA de 5.3% iar Canada de 1.68%. Documentul inaintat de SUA, Canada si Mexic a avut 530 de pagini si a spus ca guvernul federal din fiecare dintre cele 3 tari "va dedica resursele necesare" pentru a organiza un turneul final sigur.

FIFA va anunta cine va organiza turneul final in luna iunie.