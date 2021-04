Un jucator al Craiovei a plecat la Roma sa se opereze! Cat va lipsi si ce variante au oltenii pentru a-l inlocui

Oltenii primesc si vesti proaste dupa victoria de la Cluj, iar un jucator de baza va absenta in urma unei accidentari.

Ouzounidis va avea probleme in centrul defensivei, dupa ce Paul Papp a simtit dureri la genunchi si a plecat la Roma pentru a se opera, anunta Fanatik. Romanul se pare ca lipsi tot playoff-ul, recuperarea fiind una de durata mai lunga, care il va tine ceva timp in afara gazonului.



Jucatorul mai are contract cu oltenii pana in vara lui 2023, fiind adus in vara anului trecut din Turcia, de la Sivasspor. In ultima vreme, Marinos Ouzounidis s-a confruntat cu probleme medicale in sanul echipei, insa tehnicianul grec primeste si o veste foarte buna.

Atacantul bosniac Elvir Koljic a fost plecat in Portugalia pentru a RMN care sa ateste daca jucatorul mai sufera in urma accidentarii suferite in meciul cu Poli Iasi. Din fericire, semnele au fost bune, iar Koljic se poate intoarce la antrenamente, astfel ca ar putea deveni disponibil pentru partida cu FCSB, de joi, ora 19:45, dar sansele sunt mici ca atacantul sa intre din primul minut.

Oltenii ii au ca variante pentru centrul apararii pe Marius Constantin, Mihai Balasa, Stephane Acka sau Vladimir Screciu, ultimul fiind la baza mijlocas defensiv, dar poate fi folosit si ca fundas central.