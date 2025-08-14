După 3-2 în meciul din tur, campioana României a controlat prima parte a jocului în manșa retur de la Priștina. Juri Cisotti a înscris după doar 25 de secunde, cu o lovitură de cap, iar David Miculescu a punctat pentru 2-0 în minutul 17.



Dennis Politic, reușită superbă în Drita - FCSB



În minutul 52, Drita a redus din diferență prin Tusha, care a reluat în poarta lui Târnovanu, la colțul scurt, o centrare venită de pe partea dreaptă. Dennis Politic a fost cel care a închis tabela cu o reușită superbă în minutul 85.



După ce și-a ”amețit” un adversar, fostul dinamovist a punctat cu un șut cu stângul, fără nicio șansă pentru portarul advers. Pentru Politic, acesta a fost al doilea gol în tricoul campioanei României.



Reușita jucătorului care evoluează pe postul de extremă stângă vine după ce, în meciul tur cu Drita, a fost lăudat pentru aportul pe care l-a adus în jocul echipei în partea secundă.



În turul următor din Europa League, FCSB va întâlni echipa scoțiană Aberdeen.



Drita - FCSB 1-3 | Echipele de start: