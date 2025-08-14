Abonații au întâmpinat dificultăți la conectare, așa că am redirecționat imediat transmisiunea pe link-ul voyolive.protv.ro și la PRO ARENA, timp în care echipa noastră a lucrat în permanență pentru a remedia situația, iar, ulterior, platforma a funcționat în parametri normali.

În astfel de momente, în care trebuie să ne bucurăm împreună de fotbal și să ne susținem echipele favorite, este regretabil că am fost nevoiți să ne confruntăm cu astfel de situații neprevăzute menite să perturbe în mod direct funcționarea platformei. Vom lua toate măsurile legale împotriva celor care au inițiat această agresiune digitală.

Suntem alături de suporteri și ne menținem angajamentul pentru a face VOYO cea mai bună platformă locală de streaming.

