"Il iau, o sa ma duc sa ma rog de el! Te rog frumos sa vii!" Becali RADE de antrenorul pe care a fost DISPERAT sa-l aduca la FCSB!

Gigi Becali a clarificat planurile pe care le are pentru banca FCSB.

Toni Petrea si Pintilii se vor ocupa de echipa, iar preparator fizic va fi Thomas Neubert. Becali il ironizeaza pe Edi Iordanescu, antrenorul cu care a negociat intens in ultimul an.

"Il iau pe Edi. O sa ma duc sa ma rog de el, hai, Edi, te rog frumos... Vrea sa vina? Vrea, dar n-are telecomanda el. Trebuie s-o ia ca sa vina", a spus Becali, facand aluzie la declaratia lui Iordanescu: "Nu puteam sa vin si sa ne batem pe telecomanda!"

Gigi explica felul in care s-a ajuns la solutia Toni Petrea in locul lui Vintila: "I-am cerut voie lui Reghe, a fost la Palat, am vorbit cu el. El l-a luat secund pe Panduru, a adus un expert, e antrenor, e expert!"

"Toni Petrea si Neubert intra in paine, la fel si Pintilii. O sa vedem cum o s-o facem ca sa preia Pintilii echipa. Cine da indicatii cu Dinamo? Cine a dat intotdeauna, antrenorul. Vintila va fi in continuare in club si asta e toata treaba", a mai comentat Becali.