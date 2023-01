Un fost jucător din Liga 1 a vorbit despre amenințările primite de la un patron pe când activa în prima ligă

Fostul mijlocaș dreapta a dezvăluit că a primit amenințări voalate de la patronul Vasile Șiman, în momentul în care l-a contactat pentru a-i cere banii care i se cuveneau.

„Știu că Raul Ciupe a fost la emisiunea voastră. Mi-a zis că domnul Șiman l-a căutat după emisiune și i-a transmis că-l va da în judecată pentru defăimare. I-a spus că dânsul nu avea nicio legătură cu Sportul Studențesc, doar împrumuta bani Sportului Studențesc.

Târnăcop: „Au fost niște întâmplări cu domnul Șiman!”

Am și eu amintiri foarte urâte. Înainte să plec de acolo, era o canapea la sediul clubului și cred că vreo două luni am stat mai mult în acea canapea decât acasă. Îl așteptat, tot voiam să iau legătura cu dânsul, să vorbim. Până la urmă, am renunțat la toți banii pe care-i aveam de luat, numai ca să pot să plec de la Sportul.

(...) Au fost niște întâmplări cu domnul Șiman pe care nu le poți uita... Erau Sărbătorile și l-am sunat pentru a-mi da și mie niște bani. Eram cu mașina și i-am zis că n-am bani nici să-mi bag motorină ca să ajung acasă. Mi-a spus: «N-am bani, da' te învăț să faci un lucru. Du-te, bagă motorină și fugi!»”, a dezvăluit Ionuț Târnăcop, potrivit gsp.ro.

34 de meciuri a strâns Târnăcop în tricoul Sportului Studențesc, reușind să marcheze două goluri și să ofere două pase decisive.

Ionuț Târnăcop a mai îmbrăcat tricoul unor echipe precum FC Bihor, U Cluj și CS Universitatea Craiova.