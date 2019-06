Un campion al Romaniei cu Viitorul s-a transferat la Voluntari. S-a autopropus la FCSB, dar a fost refuzat de Becali

FC Voluntari a realizat un transfer.

Victor Rimniceanu (29ani) a semnat un contract pe 2 sezoane cu FC Voluntari. Portarul de 29 de ani are peste 150 de aparitii in prima liga si a mai evoluat in trecut la Concordia Chiajna, Viitorul Constanta, Sepsi Sf. Gheorghe si Dinamo. In ultimul sezon a evoluat pentru Concordia Chiajna, care a retrogradat in Liga a doua. In sezonul cand Viitorul a luat titlu in Romania, Rimniceanu facea partea din lotul echipei antrenate de Ghoerghe Hagi.

In 2018, Rimniceanu a vrut sa ajunga la FCSB si s-a autopropus la ros-albastrii.

450.000 euro este cota lui Rimniceanu potrivit transfermarkt.com

A vrut sa ajunga la FCSB

"Nea Gigi, transfera-ma ca te fac campion", a fost mesajul pe care i l-a transmis Rimniceanu lui Becali la acea vreme

"Rîmniceanu mi-a dat mesaj şi mi-a zis: Nea Gigi, transferă-mă la Steaua că te fac campion, cum am făcut-o pe Viitorul", dezvăluia la acel moment Gigi Becali