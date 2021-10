Reacția patronului Rapidului după egalul smuls cu Dinamo 

Dinamo a marcat prima, prin Gabriel Torje (55), cu un şut de la 20 de metri, după o minge aşezată de Deian Sorescu. Rapid a egalat in extremis, prin Nicolae Carnat (90+1), cu un şut la vinclu de la 22 de metri.

Victor Angelescu, patronul formației giuleștene, și-a exprimat satisfacția după egalul din Ștefan cel Mare.

“E un punct câştigat, mai ales că am dat gol în minutul 91. Sunt mulţumit, normal. E păcat că se întâmplă acest lucru, că nu vor fi spectatori. Normal ar trebui să îi lase pe cei vaccinaţi să vină la stadion. Sincer, nu mai speram în egalare.

Felicit Dinamo pentru joc, au jucat foarte bine în seara asta. Am făcut un meci foarte bun cu CFR şi ştiam că o să fie foarte greu cu Dinamo. Avem 22 de puncte după 13 etape, zic că suntem bine pentru o nou-promovată. Am jucat slab până la gol. Per total sunt mulţumit”, a declarat Angelescu.

În min. 36, mijlocaşul dinamovist Alexandru Răuţă a acuzat probleme respiratorii pe teren şi a fost nevoie de intervenţia ambulanţei. Fotbalistului i s-a făcut un test Covid-19 rapid, care a ieşit negativ, iar în timpul reprizei secunde a fost transportat la spital pentru investigaţii suplimentare.

Medicii au spus că Răuță e în afara oricărui pericol, așa cum www.sport.ro a scris AICI. Dinamo a ajuns la zece etape fără victorie, dintre care două remize şi opt eşecuri. Rapid are două egaluri (Sepsi OSK şi Dinamo) şi o victorie (cu CFR Cluj) în ultimele trei etape.