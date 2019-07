ULTIMA ORA: Transferul lui Laidouni nu se mai face! Becali i-a dublat salariul, dar negocierile s-au blocat dintr-un motiv incredibil

Becali anunta ca sigur transferul lui Laidouni, insa negocierile s-au blocat pe ultima suta de metri.

Interventia impresarului jucatorului a oprit transferul. Pentru moment, Laidouni continua la Voluntari. Becali are de gand sa discute direct cu francezul.

"Laidouni... nu-l mai luam in conditiile de care se vorbeste acum. El avea 5000 pe luna la Voluntari. Am zis sa-i dam 10 000. Impresara a zis ca trebuie sa luam in calcul procente si comision pentru impresar. Asta ar fi chiar culmea. Eu, Gigi Becali, Steaua, sa dau procente la impresar. N-am dat niciun comision la impresar. Vrei comision? Ia de la jucator! Ia-ti comisionul dinainte. Eu negociez banii mei. Daca impresarul e avocatul jucatorului, cum sa-i dau eu bani. Sa ia de la client! Eu merg pe niste conditii in viata. Clubul Steaua sa-i dea procent din vanzare. Asta nu se va intampla niciodata. N-am nevoie de Laidouni si cu asta, basta. Ii trimit contractul jucatorului si gata. Uite, impresara ta vrea comision si procent. Semnezi sau nu? Vezi cum semneaza jucatorul si uita de impresar.