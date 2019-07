ULTIMA ORA: REVOLUTIE LA DINAMO! Dupa plecarea lui Neagoe, un alt jucator pleaca de la club! Si-a reziliat contractul astazi

Dinamo s-a inteles cu un jucator pentru a rezilia contractul.

Dinamo a ajuns astazi la un acord cu Reda Jaadi, pentru a rezilia contractul, anunta GSP.

Potrivit sursei citate, mijlocasul in varsta de 24 de ani si conducerea clubului au ajuns la un acord verbal pentru rezilirea contractului. Jaadi a venit la Dinamo la insistentele lui Mircea Rednic in ianuarie 2019. A fost exclus din lot de Eugen Neagoe, dar dupa infrangerea umilitoare, 0-5 cu Viitorul, a fost pus sa faca vizita medicala, pentru a reveni in lot, dar in cele din urma jucatorul si conducerea s-au inteles pentru reziliere si jucatorul va pleca de club.

Jaadi a inscris un gol in 14 meciuri si este evaluat la 450.000 de euro, potrivit transfermarkt.com

Au batut palma cu Leo Grozavu



Dinamo va avea un antrenor interimar pe banca la meciul contra CFR-ului, programat sambata. Sebastian Moga, secundul lui Eugen Neagoe, va sta pe banca tehnica la partida din Gruia. Ulterior acestui meci, la carma formatiei din Stefan cel Mare va ajunge Leo Grozavu, anunta site-ul doardinamo.ro

Potrivit sursei citate, conducerea lui Dinamo a batut palma cu Leo Grozavu, fost la Botosani, Poli Timisoara si Petrolul, in cursul serii de joi. El a fost singurul tehnician care s-a aratat dispus sa vina in Stefan cel Mare, dupa ce "cainii" au fost refuzati pe rand de Dusan Uhrin, Devis Mangia si Viorel Moldovan.

Eugen Neagoe a suferit un infarct la meciul contra Craiovei si va sta cateva luni departe de banca tehnica. El spune, totusi, ca nu va renunta la antrenorat. Lui Neagoe i s-a oferit postul de director tehnic la Dinamo, dar acesta nu stie daca va ramane la formatia alb-rosie.

"Da, este adevarat. Sunt in discutii cu Dinamo. Nu am semnat nimic deocamdata. Eu nu imi doresc neaparat sa fiu antrenorul lui Dinamo. Marea mea dorinta este sa fac ceva pentru Dinamo. Daca va fi sa semnez, obiectivul clubului, dar si al meu, va fi calificarea in play-off. Le transmit fanilor ca Dinamo este in inima mea si sper ca echipa sa revina acolo sus, unde ii este locul", a declarat Leo Grozavu pentru Telekom.

Cine a mai plecat de la Dinamo in aceasta vara:

Alexander Christovao, Parfait Mandanda, Simon Zenke, Facundo Mallo, Damien Dussaut, Elvis Kabashi, Rachid Ait-Atmane, Vlad Mutiu, Nasser Aliji, Marco Ehmann, Athanasios Papazoglou, Alin Dudea, Mihai Neicutescu si Vlad Olteanu.