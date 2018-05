ULTIMA ORA | Primul antrenor care recunoaste ca s-a intalnit cu Muresan de la CFR dupa plecarea lui Dan Petrescu

CFR Cluj a ramas fara antrenor si negociaza cu Victor Piturca (DETALII AICI). Vasile Miriuta spune ca s-a intalnit si el cu oficialii din Gruia.

Vasile Miriuta, fost antrenor al lui CFR Cluj, s-a intalnit cu Iuliu Muresan si alti oficiali ai noii campioane. El spune ca nu a discutat despre revenirea pe banca echipei, dar ca a vorbit cu fostii sai sefi "despre vremurile bune".

"Am stat la o cafea cu presedintele de la CFR, Muresna, si ceilalti, dar nu am discutat despre fotbal, ci despre vremurile bune cand eram acolo. Asta e viata antrenorului. Imi doream si eu sa raman la CFR 2-3 ani, dar e greu sa stai si un sezon.

Sincer, da, au o echipa buna, tineri buni, cu 3-4 achizitii foarte bune, care din start sa intre in primul 11, pot intra in grupele UCL. Jucatori de afara, daca pot sa plateasca 2-3 milioane de euro, salariu de 20-25.000 euro, sa joace in primul 11. Ar fi o performanta si sa se califice in Europa League", a spus Miriuta pentru ProSport.

Miriuta a mai spus care a fost arma cea mai puternica a CFR-ului in sezonul recent incheiat.

"Unitate, grup! Au tras cu totii. FCSB are valori individuale, dar nu au fost uniti", a mai spus antrenorul.