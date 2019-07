ULTIMA ORA | OFERTA de ultim moment facuta de Gigi Becali: FCSB forteaza transferul cerut urgent de Andone! Raspunsul a venit imediat: "Nici nu vrea sa auda!"

FCSB debuteaza duminica, ora 21:00, contra celor de la Hermannstadt in noua editie a Ligii 1.

FCSB nu are inca asigurate toate posturile, iar antrenorul Bogdan Andone a cerut neaparat intariri dupa partida cu Milsami din turul preliminar al Europa League. Postul pe care FCSB are neaparata nevoie de transfer in acest moment este cel de fundas stanga.



Florin Stefan pare a fi tinta numarul 1 a vicecampioanei. Gigi Becali a declarat initial ca nu este dispus sa plateasca mai mult de 300.000 de euro pentru fundasul stanga titular al nationalei de tineret care a ajuns pana in semifinalele EURO U21.

Acum, Gigi Becali a marit oferta. Presat de timp, patronul FCSB a dus oferta la 500.000 de euro, plus 10% dintr-un viitor transfer, insa Sepsi ramane tare pe pozitii. Sepsi cere un milion de euro in schimbul jucatorului.



"Gigi a dat 500.000 de euro, plus 10% dintr-un viitor transfer pentru Florin Stefan, dar Sepsi nici nu vrea sa auda!", a declarat Anamaria Prodan la finalul partidei dintre Astra si FC Botosani.