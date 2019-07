CFR a pierdut meciul cu Astana, Petrescu isi ataca rivalii de la FCSB! "Cu tot respectul, aici e diferenta! Sunt toti invidiosi si gelosi ca au pierdut titlul 2 ani la rand!"

Doar printr-un miracol trecem de Astana, unde un jucator are salariul cat bugetul lui Milsami, spune Petrescu. Nu ii iarta pe rivalii de la FCSB.

Doar CFR a pierdut in Europa. FCSB si Craiova au castigat.

"Adversarii pe care i-au avut FCSB si Craiova.. cu tot respectul dar cred ca bugetul lor e de 1 milioane sau 2.. Bugetul lui Astana e de 50 de milioane.. Aici e diferenta! Din cauza ca sunt toti invidiosi si gelosi ca au pierdut campionatul 2 ani la rand", a declarat Dan Petrescu.

Sefii ii cer lui Petrescu sa o duca pe CFR macar in grupele Europa League! "Noi daca ne calificam este un miracol.. In Moldova nu are nimeni peste 2 milioane buget.. La astana sunt jucatori care castiga 1 milion de euro", a mai declarat Petrescu.