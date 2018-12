ULTIMA ORA | Hagi, gata sa vanda 90% din Viitorul! Planul dezvaluit azi: vrea 10 investitori, iar el sa fie "capitanul"

Gica Hagi si-a dezvaluit astazi planul de a ceda 90% din actiunile clubului

Hagi vrea sa renunte la 90% din actiunile clubului FC Viitorul, dar sa isi pastreze dreptul de veto.

Hagi are in plan o schema cu 10 investitori, printre care si el, iar fiecare sa aiba cote egale, cate 10%.

Hagi ar urma sa fie "capitanul" echipei de investitori, si omul care se ocupa de partea tehnica.

"Ideea mea e sa creez o echipa importanta care sa se bata in Europa, sa aiba pretentii si sa intre in Champions League si Europa League. Vor fi 9+1 investitori. Am purtat numarul 10 si 10 e cel mai bun. E strategia mea sa fiu cel mai bun. Nu mi-a facut nimeni temele, eu m-am gandit la planul asta", a spus Hagi in conferinta de presa de azi.

Demersul sau ar urma sa fie pus in practica din primavara anului viitor.

Simbolistica numarului 10 nu este intamplatoare. Anul viitor se implinesc 10 ani de la infiintarea clubului FC Viitorul.