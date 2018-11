ULTIMA ORA | Comedia de la Dinamo continua si dupa venirea lui Rednic! Tade ar putea sa fie DAT AFARA inainte sa joace un minut

Tade n-a jucat vreun meci oficial pentru Dinamo si s-ar putea desparti de echipa inca din iarna.

Situatia de la Dinamo ramane una tragi-comica. Echipa poate rata pentru al doilea an consecutiv play-off-ul, rezultatele fiind mult sub asteptari. Adus ca un posibil salvator, Gicu Grozav s-a despartit de echipa dupa doar 3 meciuri de Dinamo.

O situatie si mai socanta il are in prim-plan pe Gregory Tade. Fostul golgheter al Ligii 1 pe vremea in care juca la CFR Cluj, Tade a fost adus pentru a rezolva problemele din atacul echipei. Tade a jucat doar o repriza intr-o partida amicala cu Concordia Chiajna, insa nu a prins niciun minut in partida cu Gaz Metan si este posibil sa nu joace deloc pana la sfarsitul anului!

Tade a venit cu probleme medicale si, conform Doar Dinamo, oficialii clubului se gandesc sa-i rezilieze contractul in cazul in care nu se va recupera pentru a juca in ultimele 5 meciuri din 2018.

"In atac e problema pentru ca sunt jucatori care ar trebui sa fie rezerve" spunea Rednic dupa partida cu Gaz Metan, avand un discurs similar si dupa partida cu FCSB cand a anuntat aducerea lui Tade.