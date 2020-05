Becali il vrea pe Mititelu inapoi in Liga 1. "Il astept sa revina cu echipa si vreau sa ne batem din nou"

Dupa ce Liga a treia nu s-a mai reluat din cauza pandemiei de coronavirus, echipa antrenata de Eugen Trica a promovat in Liga a doua.

Imediat dupa promovare, Adrian Mititelu a declarat ca principalul obiectiv al echipei sezonul viitor este promovarea in Liga 1.

Finantatorul din "Banie" a spus ca FCSB este adevarata Steaua si ca abia asteapta sa se dueleze cu Bacali din nou.

De asemnea, Becali a declarat ca il astepta pe Mititelu sa ajunga din nou cu echipa in Liga 1 si el este un "oltean orgolios" care a mers cu echipa asta din Liga a patra.

"Multi imi spuneau in urma cu cativa ani ca Mititelu e terminat definitiv, dar eu stiam ca el este un oltean foarte orgolios si am fost convins ca nu o sa se lase. Si eu, dar si el am oferit continuitate echipelor noastre glorioase, iar daca noi nu ne bagam banii familiei noastre in fotbal, poate ca suporterii acestor echipe de mult nu mai aveau la ce sa se uite si sa se duca pe stadioane. Se stie ca adevarata Universitatea Craiova a fost la Mititelu, iar daca el a luat-o din Liga a patra, prin statut tot el este continuatorul Universitatii Craiova. Palmaresul este la el. Il astept sa revina cu echipa lui in Liga 1 si vreau sa ne batem din nou, dar din cate stiti el nu a reusit sa ma invinga pe mine. Stiu ca oful lui era ca nu putea sa bata Steaua si Dinamo", e declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Oltenii au promovat din Liga a treia dupa ce au reusit sa stranga 43 de puncte in 13 etape, ei avand cu 16 puncte mai mult decat secunda Șoimii Lipova.