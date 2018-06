ULTIMA ORA | Ce se intampla cu Omrani! Becali il asteapta la FCSB, CFR-ul a facut anuntul

Oficialii campioanei CFR spun ca Omrani se va prezenta la reunirea echipei si il vor chema la negocieri pentru prelungirea intelegerii care expira, spun ei, in 2019.

Gigi Becali, patronul FCSB, a spus in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, ca asteapta verdictul in dosarul pe care Bilel Omrani l-a deschis impotriva CFR-ului, prin care acesta vrea sa devina liber de contract, nerecunoscand faptul ca si-a prelungit intelegerea.

Pe de alta parte, CFR Cluj sustine, prin directorul sportiv Bogdan Mara, ca francezul se va prezenta la reunire. Atunci, el va fi chemat pentru noi negocieri!

Mara sustine ca Omrani va ramane "mult timp" la CFR.

"Bilel Omrani este jucatorul CFR-ului pentru inca un an cel putin. Acest litigiu se judeca, dar noi suntem convinsi milion in milion ca Omrani va continua cu noi. Acum, la reunire, vom avea o discutie avansata, pentru a-i prelungi contractul pe care il are. El este un jucator important pentru noi si suntem convinsi ca va ramane multi ani aici.

Toti jucatorii sunt fericiti la noi, e si normal, pentru ca au realizat o mare performanta.

Vom vinde jucatori doar daca vom primi oferte de nerefuzat. In rest, in mare, vom continua cu lotul pe care il avem, plus alte imbunatatiri.

Nu exista oferte pentru Deac in acest moment. Dan Petrescu il vrea, dar ramane de vazut cand vom primi oferta. Ciprian este acum jucatorul nostru", a spus Bogdan Mara.