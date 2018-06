"Am venit sa iau titlul! Am refuzat oferte salariale mai bune" Edi Iordanescu vrea sa continue ce a inceput Petrescu si anunta TRANSFERURI la CFR

Edi Iordanescu a fost prezentat oficial la CFR Cluj.

Edi Iordanescu este noul antrenor al CFR-ului. El a fost prezentat astazi, in cadrul unei conferinte de presa. Antrenorul a spus ca a refuzat oferte mai bune din punct de vedere salarial pentru a merge in Gruia.

Edi asteapta si jucatori noi la CFR. Acesta spune ca a intocmit deja o lista.

"Este un moment fericit pentru mine, este o onoare. Ma bucur sa stau la aceasta masa de partea aceasta a baricadei, pentru ca mereu am venit ca adversar aici.

Este un moment special, este un drum nou si sper ca aceasta colaborare sa fie una fericita.



Ma bucur ca voi lucra la un club cu o istorie importanta, la un club care da posibilitatea oricarui antrenor sa se bata la trofee. Este ceea ce am eu nevoie la aceasta varsta.

CFR da posibilitatea, prin conditiile pe care le ofera, prin istorie, prin traditie, indeplinirii unor obiective marete.



Vom avea posibiltatea pentru a ne lupta in cupele europene si de a ne regasi intre echipele puternice ale Europei. De aici va veni si o doza importanta de responsabilitate si de motivatie.

E adevarat ca a contat clubul, dar la fel si orasul. Este un oras frumos, european, in care familia mea se va adapta. Aceste lucruri au facut ca eu sa iau foarte in serios venirea mea aici, pentru ca eu intotdeauna mi-am analizat optiunile. Latura financiara nu a fost cea mai importanta, pentru ca am avut oferte financiare peste contractul meu de la CFR. Dar a contat faptul ca aici ma voi putea lupta pentru obiective importante.

Vine o perioada cu meciuri din 3 in 3 zile, nu vom mai juca pe un singur plan. Avem o lista cu jucatori, pentru definitivarea lotului, pentru ca sunt doar 4 saptamani pana la primul meci oficial. E vorba si de jucatori romani, si de straini. Nu ar fi cel mai profesionist lucru sa vin si sa flutur nume de jucatori in fata dumneavoastra", a spus Edi Iordanescu la prezentarea oficiala.