EXCLUSIV | Alibec la Viitorul? Raspunsul dat de Becali! Ce schimb imposibil ii propune lui Hagi

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Acesta a spus ca sansele ca Alibec sa ajunga la Viitorul sunt foarte mici. Un prim motiv ar fi ca Hagi vrea sa-si promoveze tinerii, iar al doilea ca nu ii poate plati salariul de 20.000 euro pe luna.

Pe de alta parte, Becali recunoaste ca ar spune "da" pe loc variantei unui schimb intre Alibec si un jucator de la Viitorul. Cicaldau, Ciobanu ori Matan sunt cei trei fotbalisti pe care ii apreciaza de la echipa lui Gica Hagi.

"Nu este plauzibil, pentru ca eu am oferta sa-l imprumut in alte parti. Dar eu vreau sa iau bani pe el.

Nu cred ca, daca nu gasesc echipa pentru el, Viitorul poate sa-i dea 20.000 de euro pe luna.



Plus ca Gica are alte idei acum, el are interesul de a-si promova jucatorii sai.



Dar daca mi-l da pe Cicaldau. Sau, uite, pe Ciobanu. Asa il dau pe Alibec.



Sau pe Matan, da! Sa mi-l dea pe Matan si i-l dau pe Alibec.

Dar nu cred ca e Hagi de acord cu asa ceva.

Acum nu exista niciun plan pentru Alibec. Eu nu am gresit in 15 ani de fotbal cat am gresit anul trecut, cu Alibec. Tot timpul mi-au spus Dica si Meme ca nu se poate asa, dar eu am insistat, eu l-am pus capitan, eu l-am lasat sa fumeze. Auzeam ca ii trage si pe altii la fumat, dar e vorba de bani multi. Ma gandeam ca poate il vindem, ca poate ne face campioni, apoi ca poate isi revine. Si uite asa am tot lungit-o pana am pierdut campionatul.

E vina mea si am pus punct. Subiectul Alibec la FCSB e terminat.

Alibec are mentalitate de fotbalist amator. Un profesionist, care face un contract, respecta ceea ce semneaza. Eu ma angajez sa platesc fotbalistul pentru ca el sa faca ceea ce scrie in contract. El nu vine sa joace de placere. Daca joaca de placere, e problema lui. Dar el are in contract ca trebuie sa joace, sa castige campionatul.

Eu am facut tot ce depindea de mine prin contract.

Eu am vrut sa-l alint pe Alibec si am gresit. Toata lumea spunea ca trebuie alintat. Eu am vrut sa-i dau aceasta responsabilitate, ca sa-i arat cat il apreciez. Am crezut ca o sa aiba bunul simt si o sa-si dea seama ce inseamna acest gest", a spus Becali la PRO X.