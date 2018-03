ULTIMA ORA | BOMBA: NEGOITA A BATUT PALMA PENTRU VANZAREA LUI DINAMO, pe 5 milioane de euro! Cine ar fi cumparatorii

Negoita a batut palma cu un grup de investitori pentru vanzarea lui Dinamo, anunta cotidianul Gazeta Sporturilor.

Ionut Negoita a semnat un precontract pentru vanzarea lui Dinamo catre un grup de investitori din Marea Britanie. Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca procesul va merge mai departe daca Dinamo va trece cu bine de un audit financiar!

Sursa citata scrie ca Negoita ar urma sa incaseze, daca toate lucrurile vor decurge conform planului, suma de 5 milioane de euro.

Grupul de investitori interesati de Dinamo este din Marea Britanie. Cele doua parti au convenit asupra unei clauze de tip "non-disclosure agreement", care obliga cumparatorul si vanzatorul sa nu implice o a treia parte.

Problema lui Negoita este ca in acest moment el are actiunile puse sub sechestru asigurator pentru o datorie de 2.000.000 euro fata de Nicolae Badea! Pentru ca vanzarea sa se faca, Badea trebuie sa-si dea acordul!

Sursa citata mai scrie, insa, ca datoria reala a lui Negoita la Badea ar putea fi chiar mai mare, de pana la 3.500.000 euro.

In acest moment, FC Dinamo 1948, societatea controlata de Negoita, nu detine brandul, stema si palmaresul. Acestea apartin ASC FC Dinamo, care este in proprietatea lui Nicolae Badea si care i-a permis lui FC Dinamo 1948 sa le foloseasca.