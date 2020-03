Au intrat pe teren imbracati in uniforma militara ca sa-si inspaimante adversarii. Un fost jucator al FCSB a fost printre ei

O echipa din prima liga turca a vrut sa terorizeze trei adversari de origine greaca.

Jucatorii si antrenorul de la clubul Rizespor au vrut sa isi arate suportul pentru armata turca purtand uniforme militare inaintea meciului contra lui Alanyaspor. La iesirea echipelor de la vestiare, inainte de intonarea imnului national, spectatorii si jurnalistii au bagat de seama ca echipa din Rize, un port la Marea Neagra din nord-estul Turciei, era imbracata in uniforma militara si au purtat berete pe cap pentru a-i intampina pe cei de la Alanyaspor, care are in echipa trei jucatori din Grecia, Georgios Tzavellas, Tasos Bakasetas si Manolis Siopis, primii doi acand parte din primul „11” al echipei lor. Presedintele si angajatii au fost si ei imbracati in haine militare in tribuna, iar galeria a creat o coregrafie razboinica.

Jocul psihologic vine pe fondul tensiunilor foarte puternice dintre Turcia si Grecia, dupa ce regimul lui Recep Tayyip Erdogan a deschis granitele si centrele de internare pentru zeci de mii de refugiati si imigranti, care in unele cazuri au fost adusi chiar de autoritati la punctele de frontiera cu Grecia, pentru a forta patrunderea pe teritoriul Uniunii Europene. De mai bine de doua saptamani, granita din Balcani a Greciei, dar si insulele din Mareea Egee au inceput sa fie sufocate de imigranti ilegal, care vor sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge in tarile mai prospere din Vestul Europei. Grecia si Turcia isi disputa suprematia in Estul Marii Mediterane de aproape un mileniu, iar in ultima saptamana s-a ajuns la un minim istoric al ultimilor 45 de ani, in conditiile in care presa greaca asemuieste invazia condusa de turci ca o reeditare a celei persane, in 2019 sarbatorindu-se 2.500 de ani de la Batalia de la Termopile.

Meciul s-a terminat la egalitate, 1-1, iar Rizespor ramane pe locul 14 in Super Lig, in timp ce Alanyaspor se afla pe pozitia a 6-a. Culmea e ca numele locatatii Rize vine din limba greaca si inseamna „versant de munte”, iar in formatia de start a lui Rizespor s-au aflat doar patru jucatori cu cetatenie turca - portarul Akkan, fundasul Albayrak si mijlocasii Guctekin si Ciaglayan, echipa fiind completata cu ucraineanul Moroziuk, croatul Melnjak, tunisianul Talbi, brazilianul Ricky Boldrin (ex-Concordia Chiajna, Astra Giurgiu si FCSB), ivorianul Diomande, cehul Skoda si paraguayanul Samu, care nu au parut deranjati ca sunt folositi in scop politic.