Decizie surprinzatoare: stadionul NU se va mai numi "Ilie Balaci", propunerea a picat la votul din Consiliul Local

Consilierii locali ai municipiului Drobeta Turnu Severin au supus la vot propunerea ca stadionul sa poarte numele lui Ilie Balaci.

Stadionul din Turnu Serverin nu se va numi "Ilie Balaci", dupa ce propunerea nu a trecut de votul Consiliului Local.

Varianta ca arena sa ii cinsteasca numele marelui Balaci a venit la cateva zile dupa moartea lui, in semn de respect pentru perioada pe care "Minunea Blonda" a petrecut-o la echipa din Severin, ca antrenor-jucator, in perioada 1989-1991.

Viceprimarul Daniel Carjan a explicat in ProSport faptul ca membrii Consiliului Local nu au fost de acord cu propunerea.

"Ilie Balaci a fost declarat cetatean de onoare post-mortem al municipiului Drobeta Turnu Severin. Le multumesc tuturor consilierilor locali care au aprobat in unanimitate initiativa mea de conferire a titlului de cetatean de onoare post-mortem regretatului Ilie Balaci. Este un semn de recunostinta pentru cel care, in sezonul 1989-1990, in calitate de antrenor-jucator la AS Drobeta, a reusit performantele cele mai mari pentru fotbalul severinean din ultimii 50 de ani."

"Din pacate, initiativa unui jurnalist sportiv, pe care eu am imbratisat-o, de a schimba denumirea Stadionului Municipal in Stadionul Ilie Balaci, nu a trecut. Primarul Marius Screciu a zis ca vrea mai intai o dezbatere publica, sa vada daca locuitorii Severinului sunt de acord cu aceasta modificare. Eu voi sustine acest demers si nu am inteles de ce nu s-a aprobat de acum. Am fi putut prelua modelul Targu Jiu, unde stadionul a fost numit, de cativa ani, Municipal – Tudor Vladimirescu. Asa s-ar putea numi si la Seveirn, daca nu vor doar sa se numeasca Ilie Balaci, macar sa poarte denumirea Municipal – Ilie Balaci", a spus Carjan in ProSport.