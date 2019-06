"Uitati-va la el, vedeti ce fata are!" Discurs INCREDIBIL al lui Becali! Cum l-a ales pe Andone si de ce a refuzat Lutu: "Sefu', nu-s pregatit!"

Becali a fost convins de discutiile pe care le-a avut cu MM in ultimele luni. N-a stat pe ganduri dupa ce Edi si Dica au refuzat.

"Mi-a zis MM ca oricum Bogdan Andone face totul la echipa", a spus Becali in conferinta de prezentare a noului antrenor.

Apoi, patronul a detaliat. Edi Iordanescu si Nicolae Dica, principalele sale optiuni, au picat in decurs de cateva minute. Andone l-a convins si cu caracterul lui. Patronul FCSB spune ca si l-ar fi dorit si pe Lutu in staff-ul tehnic, dar fostul mijlocas i-a transmis ca nu se simte inca pregatit sa fie nici macar secund.



"La antrenor strain nu m-am gandit niciodata. Am luat-o pe drumul asta cu antrenori romani. In 2-3 ani vreau sa avem 100% echipa romaneasca. Pe urma, a fost treaba cu Edi. L-am sunat pe Dica intr-o seara. Dica... nu stiu ce-a fost in capul lui. Putea sa fie Dica acum, aici. A fost un exces de orgoliu al lui Dica, probabil, am zis eu la TV sa stea el pe baricade. A spus ca se duce la FC Arges.

Nu mi-a spus din prima de Arges, cred ca a fost de orgoliu. Dupa aia, mi-a aratat MM un mesaj. Nu stau sa citesc mesaje lungi, i-am spus lui MM sa-mi spuna esenta. Mi-a zis de clauza lui Edi, ca nu vrea s-o plateasca. I-am zis... da-mi numarul lui Bogdan Andone! Cred si simt ca piatra pe care n-au bagat-o inseama ziditorii a ajuns in capul unghiului.

Uite cum poate ajunge acum Andone in capul unghiului. Pac, Europa League, campionat, Champions League. Are fata de om smerit! Uite ce fata de om smerit are. Vreau sa lucrez cu oameni buni, smeriti! Vreau sa dea Dumnezeu. Nu mai sunt asa tra-la-la, sunt mai cuminte. L-am intrebat pe Lutu daca vrea secund, mi-a spus ca nu e pregatit. Credeti ca ma intereseaza ce barfesc unii la TV?

Eu imi fac meseria mea, treaba mea, in via mea. Il puneam pe Lutu ca asa voiam eu, sa sape putin la vie. A zis ca nu stie sa sape bine, sa dea bine cu apa. Mint, fur ceva? Sunt la lumina! Toata viata mea e la lumina. Nu ma feresc, tata! Daca-l pun pe Lutu fur ceva? O sa-l vedeti pe Lutu! Nu e omul pregatit acum", a spus Becali.