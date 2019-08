OFICIAL: Balasa a semnat cu Craiova pe 3 ani! Anuntul a venit chiar dupa meciul cu AEK Atena

Mihai Balasa a plecat de la FCSB. In locul sau, de la Craiova va veni Thiago Ferreira.

Craiova si FCSB au facut schimb de fundasi centrali. Becali nu l-a mai vrut pe Balasa si a fost de acord sa-l dea la rivala de pe Oblemenco.

Craiova a anuntat oficial transferul lui Balasa dupa meciul pierdut cu AEK Atena, in aceasta seara. Balasa va juca in Oltenia in urmatorii 3 ani.



Dupa doua greseli mari facute in startul sezonului, Balasa a fost anuntat de Becali ca FCSB nu se mai bazeaza pe el. Balasa a fost eliminat cu Alashkert, iar contra Astrei a gresit grav la unul dintre goluri. Balasa, 24 de ani, l-a costat pe Becali 500 000 de euro in ianuarie 2017, cand a fost transferat de la AS Roma.

Thiago Ferreira, 26 de ani, a ajuns la Craiova in 2017 de la Uniao Madeira. Crescut de Porto, Ferreira are peste 70 de meciuri la echipa a doua a supercampioanei de pe Dragao.

