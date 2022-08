U Cluj, obligată să schimbe stadionul! Comisia de Disciplină nu le-a iertat nici pe Rapid sau FC U Craiova

În urma scandărilor xenofobe de la meciul cu Sepsi, U Cluj a fost amendată cu 25.000 de lei, iar formația antrenată de Erik Lincar este obligată să se mute pe un alt stadion pentru următoarele două jocuri de pe teren propriu.

U Cluj, obligată să se mute la Mediaș din cauza incidentelor de la meciul cu Sepsi

U Cluj a anunțat deja că meciul cu următor, cel cu FC U Craiova, se va juca la Mediaș, accesul fanilor urmând să fie permis.

"În urma incidentelor de la partida dintre ”U” și Sepsi OSK, Comisia de Disciplină a FRF a sancționat astăzi clubul nostru cu interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion pentru două meciuri și o penalitate sportivă de 25.000 lei.

Pe cale de consecință, partida FC Universitatea Cluj - FC U Craiova 1948, de vineri, 2 septembrie, de la ora 21:30, programată inițial pe Cluj Arena, se va disputa pe stadionul Gaz Metan din Mediaș", a transmis U Cluj.

Sancțiunile dictatate azi de Comisia de Disciplină

AS FC Universitatea Cluj vs. ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Incidente - În temeiul art.82, 83.2.c) şi art.54.2.4 din RD, se sancţionează clubul, AS FC Universitatea Cluj, cu interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 25.000 lei.

FC Rapid 1923 vs. AFC UTA Arad - Incidente - În temeiul art.82/83.2.b) din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923, cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.83.2.c/45.1 din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923, cu penalitate sportivă de 7.500 lei. În temeiul art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923, va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 7.500 lei.

U Craiova 1948 vs. ACS Petrolul 52 - Incidente - În temeiul art.82/83.2.d) din RD, se sancţionează clubul U Craiova 1948, cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art.82/83.2.f) din RD cu aplicarea art.12, 14 bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul U Craiova 1948 cu avertisment şi penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 45.1 din RD, clubul U Craiova 1948, va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 15.000 lei.

Universitatea Craiova vs. AFC Botoşani - Eliminare: Pieleanu Emil, Munteanu Cosmin (Universitatea Craiova), Isac Stelian (AFC Botosani) - În temeiul art. 53.2 din RD, se sancţioneaza domnii Pieleanu Emil şi Cosmin Munteanu cu suspendare pentru o luna şi penalitate sportiva de 360 lei. În temeiul art. 57.1 din RD, se sancţionează domnii Pieleanu Emil şi Cosmin Munteanu cu suspendare pentru o lună şi penalitate sportivă de 6.800 lei. În temeiul art. 45.1 din RD, domnii Pieleanu Emil şi Cosmin Munteanu, vor executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv suspendarea pentru o lună şi penalitate sportivă de 6.800 lei. În temeiul art. 57.1 din RD, se sancţionează domnul Isac Stelian cu suspendare pentru o luna şi penalitate sportivă de 6.800 lei.

U Craiova 1948 vs. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Eliminare: Sidibe Sekou (gazde) - În baza art.63.1.g raportat la art.63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul cu suspendare pentru un joc şi penalitate sportivă de 740 lei.

News.ro