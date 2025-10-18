Este vorba despre CSA Steaua. Fostul selecționer a recunoscut că echipa din Ghencea este singura care l-ar mai putea convinge să revină în activitate, însă pune o condiție clară.



Victor Pițurcă ar reveni la CSA Steaua



Tehnicianul a expliat faptul că formația trebuie să se asocieze cu un investitor care să îi ofere stabilitate financiară și șansa de a promova în Liga 1.



„Depinde cine vine, depinde ce-și dorește respectivul sau respectivii investitori. Dacă ar fi să mai revin în fotbal, aș reveni la Steaua București, când vine vorba de România”, a declarat Victor Pițurcă, pentru Prosport.ro.



Pițurcă, ajuns la 69 de ani, este liber de contract din 2020, după despărțirea de Universitatea Craiova. El a avut nu mai puțin de patru mandate la Steaua, între 1992 și 2010, perioade în care a câștigat un titlu de campion (2001) și o Supercupă a României.



Ca jucător, Victor Pițurcă a scris istorie în tricoul roș-albastru între 1983 și 1989, cucerind Cupa Campionilor Europeni (1986), Supercupa Europei (1987), cinci titluri de campion și patru Cupe ale României.



În prezent, CSA Steaua este antrenată de Daniel Oprița și ocupă poziția #6 în Liga 2, însă nu are drept de promovare în Superligă din cauza statutului de club deținut de Ministerul Apărării Naționale.

