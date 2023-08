A ”rupt plasele” în Superligă, dar l-a șocat pe Basarab Panduru: ”Era cât ecranul. Are 10 kilograme în plus”

Imediat după meci, Basarab Panduru, fost internațional și în prezent analist TV, l-a ”înțepat” pe unul dintre marcatorii fostei campioane a României.

Jefte (30 de ani) s-a întors la CFR Cluj după ce a fost împrumutat în sezonul precedent în Cipru, la Pafos. Atacantul spaniol a marcat două goluri în ultimele șapte partide pentru ardeleni.

Panduru l-a criticat pe iberic pentru forma sa fizică. Fostul internațional spune că Jefte ar avea câteva kilograme în plus.

Basarab Panduru: ”Cred că o să aibă o mare problemă”

„M-a speriat, am crezut că nu e Jefte când l-am văzut, deci era cât ecranul. Deci Jefte ăsta ori e gras, ori are muşchi, nu ştiu ce-o fi cu el, dar e un Jefte cu 10 kilograme în plus.

E imens! Cred că o să aibă o mare problemă. El se crede mai tehnic, dar are o mare problemă pentru că intră Yeboah şi va pune presiune pe el”, a spus Basarab Panduru, la OrangeSport.

'U' Cluj - CFR Cluj 3-4. Fosta campioană s-a impus în derby-ul Ardealului

Thriller-ul din Ardeal a început fantastic. Mai întâi, Ianis Stoica a realizat o „dublă” (10', 38'). Ulterior, CFR Cluj a restabilit egalitatea, grație reușitelor lui Otele (45+3') și Avounou (56').

Ajeti a dus scorul la 3-2 în favoarea fostei campioane, care a întors soarta partidei, în minutul 68. Însă „șepcile roșii” au egalat rapid, prin Dan Nistor, care a executat perfect un penalty (78').

Bucuria studenților nu a durat prea mult. CFR Cluj a trecut din nou la conducere, după ce Avounou l-a lansat perfect pe Jefte, care a înscris fără prea mari emoții.