Tucudean a anuntat cand PLEACA de la CFR! "Eu asta consider" Motivul pentru care nu a plecat inca de la campioana Romaniei

Tucudean a marcat, dar a ratat un penalty in meciul CFR - Hermannstadt, incheiat 1-1.

CFR a terminat si ea cu un egal primul meci al anului in Liga 1, la fel ca principala rivala la titlu, FCSB, care s-a incurcat pe terenul Dunarii Calarasi.

Meciul clujenilor a fost marcat de ratarea penalty-ului de catre George Tucudean. Totusi, acesta din urma a marcat si unicul gol al CFR-ului, in minutul 77. Pentru Hermannstadt a inscris Tatar in minutul 29.

La finalul meciului, Tucudean a spus ca "se mai intampla" sa ratezi penalty-uri si a vorbit despre plecarea sa de la CFR. Fotbalistul a explicat de ce nu a plecat in aceasta iarna si nu a exclus un posibil transfer in vara.

"Stiu ca au fost discutii pentru plecarea mea, ma simt onorat. Am ramas insa aici, eu consider ca in vara e mai bine sa pleci decat in iarna. E perioada prea scurta de adaptare si cred ca vara e benefic pentru jucator sa plece", a spus Tucudean pentru TelekomSport.