CFR CLUJ - HERMANNSTADT 1-1 | "Nu sunt nici primul, nici ultimul care rateaza!" Reactia lui Tucudean dupa ce a RATAT din toate pozitiile inainte sa marcheze

Golgheterul Ligii 1 a avut o multime de ocazii in partida cu Hermannstadt, inclusiv un penalty.

George Tucudean a ajuns la 14 goluri in acest sezon in Liga 1, insa atacantul CFR-ului putea sa inscrie de mai multe ori in partida cu Hermannstadt! A avut inclusiv un penalty aparat de Cabuz.

"Trebuia sa dau vreo 2 goluri din ocaziile pe care le-am avut, e bine ca n-am pierdut si asta este, trebuie sa mergem mai departe. Stiam ce fel de joc are Hermannstadt, ne-am creat ocazii. Se mai intampla sa ratezi, nu sunt nici primul, nici ultimul care rateaza.



Am fost montati, stiam ca ne asteapta un meci tare, primul meci dupa reluarea campionatului stiam ca este dificil, s-a vazut si la noi, si la FCSB. Important este sa ne castigam noi meciurile, nu sa devin eu golgheter. Suntem o echipa mare si trebuie sa castigam" a spus Tucudean la Digi Sport.