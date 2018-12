OFICIAL | Ultimele detalii despre starea lui George Tucudean! Golgheterul CFR-ului, scos din echipa de medici la pauza meciului cu Gaz Metan

George Tucudean a avut probleme la meciul cu Gaz Metan si a fost scos din echipa la pauza.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Atacantul CFR-ului a trebuit sa iasa la pauza in meciul cu Gaz Metan. Lui Tucudean i-a crescut ritmul cardiac, iar medicii de pe ambulanta, chemati in vestiar, i-au cerut sa nu mai revina in teren.

Golgeterul CFR-ului a fost dus la spital, unde i-au fost facute analize medicale.

Clubul a dat un comunicat oficial despre starea jucatorului, in care se arata ca in urma analizelor, a reiesit ca Tucudean nu are probleme grave, iar starea lui este buna.

"Clubul CFR 1907 Cluj doreste sa faca urmatoarele precizari referitoare la starea de sanatate a atacantului nostru George Tucudean. La pauza partidei, fotbalistul CFR-ului a acuzat o stare de ameteala si de deshidratare, iar antrenorul echipei noastre l-a inlocuit. La finalul meciului, George a mers la spital, a facut unele analize medicale, iar in urma rezultatelor a reiesit ca starea sa de sanatate este una buna.

Speram ca nici accidentarile suferite de Ciprian Deac si Thierry Moutinho sa nu fie grave, iar ei sa poata reveni cat mai rapid la antrenamente!

Hai CFR!", este mesajul oficial al clubului.