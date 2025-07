1. Regula celor 8 secunde



Prima modificare se referă la "Regula celor 8 secunde" se referă la perioada de timp în care portarul are dreptul să ţină mingea în braţe şi a fost implementată pentru a se evita tragerile de timp.

"Poate cea mai importantă modificare de regulament, pe care am văzut-o implementată şi la Campionatele Europene U21, U19 din această vară, dar şi la Campionatul Mondial al Cluburilor, face referire la momentul în care portarul are mingea în control, în braţe. Mai exact, dacă acesta nu dă drumul balonului în cel mult 8 secunde, atunci echipa adversă va beneficia de o lovitură de colţ. Arbitrul va semnaliza în mod vizibil când portarul mai are la dispoziţie 5 secunde pentru a elibera mingea. E important de menţionat faptul că numărătoarea va începe din momentul în care portarul se află în controlul balonului fără a fi incomodat de vreun adversar. Iar dacă un adversar obstrucţionează portarul în momentul numărătorii, arbitrul va acorda lovitură liberă indirectă în favoarea echipei portarului", se arată în comunicatul FRF.