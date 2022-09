"Trebuie să uite de bani". Care a fost momentul în care evoluțiile lui Octavian Popescu au intrat pe o pantă descendentă 

După aducerea lui Nicolae Dică în funcția de antrenor principal la FCSB, rolul lui Octavian Popescu a fost schimbat, fiind trecut în spatele liniei de atac, pe poziția de "număr 10".

Cotat la 50 de milioane de Gigi Becali, tânărul jucător nu a mai avut același randament la începutul acestui sezon, chiar dacă tehnicianul vicecampioanei României s-a declarat mulțumit de felul în care evoluează.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Tavi Popescu, potrivit transfermarkt.com.

două pase de gol a oferit Tavi Popescu în acest sezon.

Motivele pentru care Octavian Popescu nu mai dă randamentul dorit la FCSB

Giovanni Becali este de părere că evoluțiile nesatisfăcătoare lui Octavian Popescu de la începutul acestui sezon au la bază tinerețea jucătorului și apariția tentațiilor.

"Eu cred că era un copil care juca un fotbal de plăcere, juca pe aproape nimic, dar îi plăcea, se simțea bine. A continuat pe niște bani, nu foarte mulți, dar a continuat să joace de plăcere.

Când au apărut presiunea și gustul banilor, dar și împlinirea a 18 ani, fiind deja un adolescent care devenise major, lucrurile au luat o altă întorsătură.

Probabil că a fost și presiunea celor din presă, când va fi vândut, cu cât va fi vândut și așa mai departe. Eu sper ca această presiune să treacă, să se gândească la faptul că are un salariu decent deocamdată și că poate fi cel care era acum un an.

Ține numai de el, trebuie să uite de bani, de stres, de presiune și trebuie să joace fotbal, pentru că asta e meseria lui și îi place", a declarat Becali la Sport Total FM.

Octavian Popescu, discurs echilibrat despre revenirea sa

Octavian Popescu (19 ani) le-a făcut o promisiune fanilor de la FCSB după ce a avut un start de sezon lipsit de realizări.

Fotbalistul de la FCSB promite că se va impune din nou. "Sunt foarte fericit că au reușit să câștige, dar păcat că am retrogradat în Liga C. E o victorie la scor, importantă, e foarte bine. Cea mai mare mândrie de până acum pe care am trăit-o (n.r.: când i se cântă imnul).

Sunt pregătit și sper să ne revenim la echipa de club și să facem din nou rezultate bune și să câștigăm la fel ca înainte. Am avut o perioadă proastă, nici acum... Sper să ies din perioada proastă, să mă impun și sper să marchez și să le ofer colegilor pase decisive", a declarat Tavi Popescu, la finalul partidei de la Cluj-Napoca.