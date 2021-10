"Trebuia să învețe o lecție". Ce a pățit Panțîru când a întârziat la un antrenament de la Poli Iași

Fundașul stânga a fost transferat de vicecampioana României în 2019 de la Politehnica Iași, echipă la care evoluase trei sezoane.

Fotbalistul de 25 de ani a fost descoperit de Eugen Neagoe, cel care l-a adus la Iași de la Știința Miroslava, din Liga 3.

Invitat la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Eugen Neagoe a povestit un eveniment care l-a avut în prim plan pe Panțîru, la doar câteva luni după ce a ajuns la Iași.

"Eram la Iași și îl adusesem pe Panțîru din Liga 3, în ianuarie. Undeva în martie-aprilie aveam antrenament, la ora 10 trebuia să fie jucătorii la stadion, Panțîru nu era. Au venit cei din staff și mi-au spus că lipsește Panțîru. Aveam întotdeauna o discuție cu jucătorii în vestiar înainte de antrenament și le-am spus că o să plătească pentru treaba asta. Am început antrenamentul, a venit și el în timpul lui. L-am întrebat ce caută, mi-a spus că 'ceasul, că nu știu ce'. I-am spus că nu mă interesează de ceasul lui, l-am trimis acasă.

A venit a doua zi la antrenament, și-a cerut scuze, i-am spus că are de plătit amendă 10 milioane (vechi). Am avut discuția asta cu toți în vestiar. A venit apoi Cristea să-mi spună că nu are bani... le-am spus să pună toți bani de la ei, poate așa se învață. Mi-a părut rău, nu știam cum să fac să trimit pe alții să dea bani de la mine, dar trebuia să se învețe.", a povestit Neagoe la PRO X.