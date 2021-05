Mesajul lui Pantiru dupa operatie! "O sa ma intorc mai puternic!" Ce i-a transmis fotbalistul de la FCSB lui Gigi Becali

Ionut Pantiru este unul dintre fotbalistii accidentati de la FCSB.

Fundasul in varsta de 25 de ani s-a accidentat in meciul cu Sepsi din turul playoff-ului Ligii 1, fiind lovit de colegul sau, Adrian Sut.

La doua saptamani de la acel moment, Pantiru a fost operat intr-o clinica din Italia, unde a fost trimis de patronul echipei, Gigi Becali. De pe patul de spital, fotbalistul a transmis un mesaj pe retelele de socializare.

Pantiru i-a multumit lui Becali pentru ca a avut grija de el si a facut o promisiune, aceea ca va reveni mai puternic.

"Operatia a decurs foarte bine si se pare ca perioada de recuperare va dura mult mai putin decat se preconiza! Vreau sa ii multumesc in primul rand domnului Gigi Becali, care m-a ajutat si m-a trimis la una sau poate chiar cea mai buna clinica privata din lume, clubului FCSB, care a fost alaturi de mine, staff-ului medical, care a lucrat extraordinar de bine si rapid, pentru ca nu am simtit absolut nicio durere datorita profesorului Mariani (domnul care m-a operat) si, nu in ultimul rand, familiei, care a fost alaturi de mine la orice pas.

Le multumesc si prietenilor (inclusiv suflarii ros-albastre) care mi-au trimis mesaje de incurajare si insanatosire grabnica. O sa ma intorc mai puternic! Ii multumesc lui Dumnezeu pentru tot", a scris Ionut Pantiru pe contul sau de Instagram.

Fundasul, cotat de site-ul transfermarkt.com la 700.000 de euro, a adunat 27 de aparitii in tricoul FCSB-ului in acest sezon, reusind un gol si 4 pase decisive.