Federația Moldovenească de Fotbal anunță convocarea de urgență la naționala Moldovei a debutantului Petru Popescu , atacant care în acest sezon a fost aproape de un transfer în Superliga României, la Unirea Slobozia.

”Selecționerul Lilian Popescu s-a văzut nevoit să cheme de urgență un jucător nou la echipa națională.

Este vorba despre atacantul Petrocubului, Petru Popescu, convocat în premieră la Echipa Țării. Cel mai bun marcator moldovean din Liga 7777, ediția 2025/26, cu 12 goluri în cele 22 de meciuri jucate, Popescu se află pe locul 2 în TOP-ul golgheterilor, după belorusul Dzianis Kazlouski de la Zimbru (16 goluri).

Petru Popescu are 24 de ani și este originar din satul Scorțeni, raionul Telenești. El s-a transferat la Petrocub pe 7 martie 2025, de la Victoria Chișinău. Pentru “leii” din Hîncești a bifat în total 36 de meciuri și a marcat 15 goluri. Anterior a jucat la ȘSSF nr 2, CSCT Buiucani, Academia Lokomotiv Moscova (Rusia) și Dolgoprudnyi (Rusia). Un gol în 5 selecții a adunat Petru Popescu la naționala U17 a Moldovei.

Meciul amical Moldova – Lituania va avea loc joi, 26 martie, la stadionul Zimbru”, a precizat forul de la Chișinău pe site-ul oficial.

Popescu a fost aproape de transfer la Unirea Slobozia la începutul sezonului, când echipa era pregătită de Andrei Prepeliță, fostul său antrenor de la Petrocub.

În cele din urmă a semnat cu Unirea Slobozia, tot de la Petrocub, doar Teodor Lungu, mijlocaș aflat și el acum în lotul naționalei Moldovei.