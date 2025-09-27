Victor Angelescu anunță că Rapid va transfera un mijlocaș în iarnă



Într-un interviu acordat pentru Prima Sport cu câteva minute înainte derby-ului cu Petrolul, Victor Angelescu a fost întrebat despre declarațiile lui Costel Gâlcă privind transferurile de la Rapid. Spre deosebire de tehnician, acționarul din Giulești este destul de mulțumit de campania de achiziții, dar admite că echipa ar mai fi avut nevoie de un mijlocaș.



Angelescu exclude ca Rapid să aducă vreun jucător liber de contract în această perioadă, dar transmite că în Giulești va sosi un mijlocaș în fereastra de mercato din iarnă.



"Până în iarnă, mai mult ca sigur nu vor mai fi transferuri. Noi, sincer, am adus cam tot ce trebuia și cam tot ceea ce vorbisem să aducem. E adevărat, mai voiam un mijlocaș. Din păcate, a picat transferul pe ultima sută de metri.



Am mai avut și alți mijlocași în afară de Alin Fică, dar o să-l aducem (n.r - un mijlocaș) în iarnă. Nu am reușit acum, dar cred că oricum avem un lot numeric și valoric bun. Vom mai face transferuri în iarnă", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Transferurile făcute de Rapid în vară

Veniri - Drilon Hazrollaj (FC Malisheva / 900.000 de euro), Antoine Baroan (Winterthur / 400.000 de euro), Kader Keita (CFR Cluj / 200.000 de euro), Raul Stanciu (Lecce / 100.000 de euro), Lars Kramer (Aalborg / gratis), Christos Papadopoulos (Genoa / gratis), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Paul Iacob (Botoșani), Benjamin Siegriest (Genoa), Timotej Jambor (MSK Zilina), Filip Blazek (Slobozia), Codruț Sandu (FCU Craiova), Alexandru Stan (Oțelul Galați), Bogdan Ungureanu (Corvinul), Gabriel Gheorghe (CFC Argeș), Eduard Dănilă (ACS Câmpulung Muscel), Rareș Stanciu (Progresul Spartac), Alexandru Gheorghe (Metaloglobus)

Plecări - Cristian Săpunaru (retras din activitate), Paul Iacob (Oțelul / gratis), Mattias Kait (FC Thun / gratis), Codruț Sandu (Dinamo / gratis), Filip Blazek (Dunajska Streda / gratis), Dinu Moldovan (SCM Zalău / gratis), Clinton N'Jie (contract reziliat), Xian Emmers (Phoenix Rising / gratis ), Alexandru Gheorghe (Metaloglobus / gratis), Eduard Dănilă (AFC Câmpulung / gratis), Rareș Stanciu (Progresul Spartac / gratis), David Ankeye (Genoa / împrumut expirat), Kader Keita (CFR Cluj / împrumut expirat), Peter Ademo (FC Sheriff / împrumut expirat), Alexandru Stan (Chindia / împrumutat), Bogdan Ungureanu (Sepsi / împrumutat), Omar El Sawy (FCU Cluj / împrumutat)

