Transfer important la Astra! Un portughez trecut pe la FC Brasov revine in Liga 1! Anunt de ultima ora al clubului

Oficialii de la Astra Giurgiu au transferat un fundas portughez.

Este vorba despre Hugo Felipe Goncalves Martins de Sousa, care a mai evoluat in trecut in Romania, la FC Brasov.

Fundasul va fi jucatorul giurgiuvenilor pana la finalul acestui sezon. Transferul a fost anuntat pe retelele de socializare de oficialii clubului:

"Jucatorul de 28 de ani, nascut in Portugalia, fost international de juniori al acestei tari, a evoluat ultima data in prima liga din Grecia, la Aris, venind la echipa noastra din postura de fotbalist liber de contract, ultimele sale prezente in tricoul echipei din Salonic fiind in iulie 2020.

Fundasul format la Porto si Sporting Lisabona, a mai evoluat si in prima liga din Belgia (la Wasland Beveren), Cipru (la AEL Limassol si Pafos) si acum aproape 10 ani, imediat dupa ce a parasit echipa 'Under 19' a clubului FC Porto, acesta a trecut pentru o scurta perioada si prin Liga 1, la FC Brasov", a fost mesajul celor de la Astra.

Fundasul ar putea debuta in etapa urmatoare, sambata, de la ora 19:30, in meciul contra celor de la Poli Iasi.