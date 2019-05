Transfer FANTASTIC pentru Gica si Ianis Hagi in America! "Ii voiau pe amandoi, stiu salariul!" Detalii de ultima ora

Gica si Ianis Hagi puteau ajunge impreuna in MLS!

FC Dallas i-a curtat insistent. Dezvaluirea a fost facuta de Lita Dumitru! Fostul stelist e acum stabilit in Statele Unite, alaturi de familie.

"Dallas ii vrea si pe Gica, si pe Ianis. Nu s-au inteles la bani cu Gica. In primul an, Ianis ar fi avut un salariu de 360 000 de dolari, plus cazare, masa si masina. In al doilea an, peste 400 000 de dolari, in al treilea 600 000 si in al 4-lea peste 900 000. Nu s-au inteles la bani. Nu pot sa va spun eu care era suma de transfer", a spus Dumitru la Digisport.

Omul care l-a propus pe Hagi la Dallas e Clementin Oancea, director in academia clubului.