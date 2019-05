"Hagi are dreptate doar pe jumatate. Jumatatea lui de moneda!" Gabriel Chirea despre REVOLUTIA pe care o cere Hagi la UEFA

Gica Hagi vrea ca UEFA sa ne bage din oficiu cate o echipa in grupele competitiilor europene. Insa, intrebarea reala e ce mai putem noi oferi fotbalului european, nu cum ne poate ajuta UEFA pe noi.

”Trebuie sa facem o hartie cu totii, semnata de toata lumea si sa mergem la UEFA, in care sa spunem ca este discriminare. Nu exista coeficient, coeficientul trebuie sa fie pentru cei care vor 4, 5 sau 6 echipe. Campioanele din Europa, primele 32 de tari, trebuie sa fie in grupe direct. E o regula care ne-a eliminat pe noi din pix, nu pe partea fotbalistica. Diferenta intre noi si ei se face pe numarul de echipe care intra in grupele Champions League. Ei au ajuns la 500 de milioane de euro buget si noi avem 10 milioane. Noi cand am mers direct acolo si am avut lucrurile facute, ne-am luptat cu ei. Daca nu, o sa disparem, nu mai stati sa va uitati, ne trimit in Liga a 5-a pe hartie! Noi am castigat Supercupa Europei, Champions League, Romania are traditie! Cele 20-30 de milioane sunt foarte importante pentru noi, ar fi foarte importante daca ar intra in Romania, plus inca vreo 10 care ar intra din Europa League. Noi am avut doua echipe puternice care se bateau cu Barcelona si cu Real de la egal la egal. Domnilor, treziti-va, sculati-va!”, a transmis Gica Hagi, antrenor si patron la Viitorul, in urma cu cateva zile.

Din punct de vedere al suporterului, jurnalistului, fotbalistului, antrenorului si patronului roman, Gica Hagi are dreptul sa vrea mai mult. Si, daca se poate sa obtina „mai mult-ul” asta fara efort si fara strategii complexe, atunci cu atat mai bine. Insa, Hagi, laudat pentru munca buna depusa la Viitorul, ar trebui sa se puna pentru un moment si in pielea oficialilor UEFA.

In primul rand, in 2018, UEFA abia a inabusit o revolta a celor mai puternice si mai bogate cluburi europene, care voiau sa semneze deja actele pentru a organiza, incepand cu 2021, o noua competitie exclusivista numita European Super League. Cele 11 echipe fondatoare ale noii competitii erau Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Juventus, AC Milan, Bayern Munchen si PSG, in timp ce alte 5 cluburi ar fi avut statut de invitate permanente - Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Inter Milano si AS Roma. Confruntata cu o astfel de revolta nemaintalnita in fotbalul european, UEFA a decis ca cele mai puternice campionate sa aiba 4 echipe in Champions League, Europa League sa fie redusa la doar 32 de echipe (de la 48), iar in sezonul 2021-2022, se va lansa o a treia competitie europeana destinata echipelor mai slabe, din ligi mai slabe, din tari mai slab dezvoltate. A fost un compromis pentru ca cluburile tari ale Europei sa nu isi faca bagajele si sa plece, iritate de saracii obraznici ai fotbalului european ajunsi ocazional in grupele Champions League, unde se multumesc doar sa ia banii, ca intr-un jaf armat.

Apoi, daca oficialii UEFA iau statistica si se uita la echipele romanesti care, incepand cu 2008, s-au clasat pe locurile din Liga 1, care duc in cupele europene, probabil ca se iau cu mainile de cap. Unirea Urziceni, Otelul Galati, Rapid, FC Vaslui, Poli Timisoara, Petrolul si ASA Tg. Mures s-au desfiintat, desi primele s-au calificat direct in grupele Champions League, dar zecile de milioane de euro nu numai ca nu au fost reinvestite cu cap de conducere, ci au disparut fara urma din contabilitate. CFR Cluj, Dinamo, Pandurii Tg. Jiu si Gaz Metan Medias au fost sau sunt in insolventa si au pacalit sute de jucatori, antrenori, angajati si alti creditori, desi clujenii s-au calificat direct in grupele Champions League, iar Dinamo si Pandurii au jucat si ele in grupele Cupa UEFA/Europa League. In ultimii 3-4 ani, alte trei echipe, Astra Giurgiu, FC Botosani si Poli Iasi au fost si ele in pragul colapsului financiar, desi prima a avut un parcurs chiar decent in cupele europene.

Pe de alta parte, FC FCSB Bucuresti si U Craiova 1948 Club Sportiv, provoaca rumoare la UEFA, din moment ce e clar pentru toata lumea ca nu se pot lauda inca cu palmaresul celor doua cluburi istorice pe care le impersoneaza. Chiar si Viitorul Constanta, clubul lui Gica Hagi, a avut sansa in ultimele sezoane sa se califice in preliminariile cupelor europene, dar a fost de fiecare data eliminata in mod rusinos de echipe europene de mana a doua spre a treia, precum Gent (2016 / Europa League / turul 3 / 0-5, 0-0), Red Bull Salzburg (2017 / Europa League / play-off / 1-3, 0-4), APOEL Nicosia (2017 / Champions League / turul 3 / 1-0, 0-4) sau Vitesse Arnhem (2018 / Europa League, turul 2 / 2-2, 1-3).

Asa ca Gica Hagi are dreptate, dar doar pe jumatate. E dreptul lui sa doreasca fie la masa bogatilor si sa incaseze cateva zeci de milioane de euro doar din prezenta in competitie, sa aduca in Romania pe Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, PSG sau orice alta echipa mare a Europei, sa umple Arena Nationala si sa faca cateva milioane de euro doar din vanzarea de bilete. E si dreptul FCSB, CSU Craiova, Dinamo, Astra sau Sepsi sa isi doreasca acelasi lucru. Dar, daca am invatat ceva pana acum despre fotbal, e ca UEFA nu e organizatie caritabila si, de fiecare data cand da ceva, de obicei bani, trebuie sa primeasca si ceva in schimb.

Si ce poate sa ofere un club romanesc, in acest moment? Majoritatea nu au stadioane sau joaca pe arene vechi. Unde s-au construit stadioane noi, gazonul e jenant, o problema minora, pe care nu am fost in stare sa o rezolvam in ani de zile. Cluburile romanesti nu mai atrag fanii la stadion, suporterii nu cumpara tricouri si obiecte promotionale, echipele nu mai fac audiente la meciurile televizate, sponsorii fug ca de ciuma de fotbalul romanesc. Bugetele sunt capusate de zeci de ani, iar cluburile se desfiinteaza pe banda rulanta, fenomenul atragand mai degraba grupuri infractionale, decat indivizi care sa aiba tangente cu sportul de performanta. Fotbalistii si antrenorii au mai multe fite si mofturi decat valoare sportiva, ambitie si profesionalism, iar nivelul de joc este unul sub orice critica. Iar cluburile opun rezistenta pana si la promovarea tinerilor, parca tinand cu dinti sa plateasca in continuare comisioane obscene pentru jucatori straini de o calitate indoielnica. Ca sa nu mai vorbim de infrastructura rutiera sau celelalte lipsuri din tara...

Atunci, de ce sa te inghesuie UEFA cu forta in sufletul unor cluburi care chiar isi fac treaba perfect si au transformat fotbalul intr-o afacere prospera, iar sumele primite sa se evapore in cateva luni in buzunarele unor baieti destepti? Pana una-alta, pe Viitorul si CFR Cluj, in afara de propria neputinta, nu le-a impiedicat UEFA sa invinga echipe de nivelul lui Gent, APOEL si Vitesse, respectiv Malmo si Dudelange, si sa se califice in grupele competitiilor europene fara pomana UEFA...