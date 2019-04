Transfer dupa 4 ani! Rednic reuseste sa aduca la Dinamo jucatorul la care viseaza din 2015: detalii din contract

Dinamo este aproape de realizarea primului transfer al verii.

Mircea Rednic a reusit sa-l convinga pe Mihai Radut sa vina din vara la Dinamo. Mijlocasul in varsta de 29 de ani mai are contract cu Lech Poznan pana in 2020, dar Radut vrea sa plece dupa ce fanii polonezi l-au luat in colimator.

Astfel, potrivit GazeteiSporturilor, Mihai Radut si-a dat acordul sa semneze din iunie cu Dinamo dupa ce va ramane liber de contract. Radut va primi un salariu de 10.000 de euro pe luna in "Stefan cel Mare".

Mihai Radut a mai fost dorit de Mircea Rednic la Dinamo in 2015, in precedentul mandat al tehnicianului in "Stefan cel Mare", dar atunci clubul bucurestean nu a putut sa indeplineasca pretentiile financiare ale jucatorului.