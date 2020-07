Cererea Universitatii Craiova a fost respinsa! Finala Cupei se va disputa tot pe 22 iulie

Universitatea Craiova a solicitat amanarea finalei Cupei Romaniei.

Meciul se va disputa in 22 iulie, pe arena Ilie Oana din Ploiesti. LPF impreuna cu FRF au decis sa nu schimbe data meciului. Oltenii doreau amanarea pentru data de 29 iulie, dar asta putea afecta calendarul competitional.

Invingatoarea din Cupa Romaniei trebuie stiuta pana in 3 august. Pana la data respectiva UEFA trebuie sa primeasca numele echipelor calificate in cupele europene.

"Ieri am avut o intalnire cu reprezentatii Federatiei Romane de Fotbal pentru a discuta despre calendarul Ligii 1 si al Cupei Romaniei, din sezonul urmator. Finala Cupei Romaniei din acest sezon va ramane programata pentru 22 iulie, tocmai pentru a se evita posibila situatie in care vor aparea noi cazuri cazuri de COVID-19.

In cazul acela, ar fi trebuit sa mutam finala dupa data de 3 august, iar, dupa cum stiti, aceea este data in care trebuie sa comunicam la UEFA echipele calificate in cupele europene", a spus Justin Stefan la PRO X.

Finala Cupei se va disputa intre FCSB si Sepsi, miercuri, 22 iulie, de la ora 20:00.